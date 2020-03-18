ARAŞTIRMA YAPMAK İSTERMİŞ!

Ellie Goulding, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Şarkıcı olmasaydı araştırmacı olmak istediğini belirten yıldız, bir takipçisinin “Solak mısınız?” sorusuna, “Önceden iki elimi de kullanabiliyordum ama şimdi tembelim ve yalnızca sol elimi kullanıyorum” cevabını verdi. Kendiyle ilgili en sevdiği yönünün çok güzel ıslık çalmak olduğunu söyleyen Goulding, “Fobileriniz var mı?” sorusuna ise, “Hayır. Ama vücudumu saran elbiselerin yanlarında bulunan fermuarlardan nefret ederim” şeklinde verdiği cevabıyla şaşırttı.

Müzisyen, “En büyük başarınız nedir?” sorusuna, “Sanırım hepimiz tüm bu çılgınlıkların arasında hayatta kalarak, bir şeyleri başarmış olduk” yanıtını verdi. Goulding, şimdiye dek yaptığı en delice şeyinse, müzik piyasasına girmek olduğunu söyledi ve hiçbir şeye karşı alerjisi olmadığını da sözlerine ekledi.