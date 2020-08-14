Arda Turan ve Berkay aynı otelde tatil yapıyor!

Futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 hafta önce tatile çıkmıştı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan’ı burada bir sürpriz bekliyordu... Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.

OTEL GÖREVLİLERİNİN ZOR ANLARI

D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.

Bir keresinde birbirlerinin yoluna çıkmalarına ramak kalan Turan ve Berkay, otel personelinin ustaca hamlesiyle tatsızlık yaşamadan tatillerini tamamladı.