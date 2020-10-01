Arif Akpınar hayatını kaybetti! Arif Akpınar kimdir, kaç yaşındaydı?

Genç şarkıcı ARif Akpınar'ın öldüğünü duyuran Onur Akay, Arif Akpınar'ın beynindeki ur patlaması nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke’de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin’de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitim almıştır. Arif Akpınar’ın babası da müzisyen olduğu için küçük yaşlarda piyano ve gitar ile tanışmış ve müzik ile içi içe büyümüştür. Eğitim hayatının her döneminde mutlaka bir müzik grubu oluşturmuş ve besteler yapmıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına giriş yapmıştır.

Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar’ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.