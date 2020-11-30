Arıza 13. bölüm fragmanı paylaşıldı mı? Arıza 12. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan başrollüğünde yayımlanıyor. Ali Rıza, konsorsiyumda tüm gerçekleri bir bir açıklar ancak Fuat bu açıklama sonrasında da Ali Rıza hakkında tüm detayları öğrenmek için harekete geçer. Arıza 12. son bölümde yaşananlar...

ARIZA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Konusuyla sevilen dizilerden olan Arıza, 12. bölüm ile 29 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi. Son bölümünün ardından merakla beklenen Arıza 13. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar. Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister. Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder. Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan, Haşmet’ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.