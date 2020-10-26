Arıza dizisi 7. son bölüm izleme ekranı! Arıza dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığoı Arıza dizisi 7. son bölüm ile ekrana geldi. Pazar akşamları ekrana gelen Arıza dizisi son bölümde Ali Rıza, Burak'ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşerken Burak ise konsorsiyum toplantısında vaddettikleri ile dikkatleri üzerine çeker. Ali Rıza ne yapıp edip silahları bulur ama Burak'ında kendisini beklenmedik bir sürprizi olacaktır. İşte Arıza dizisi 7. son bölüm izleme ekranı..

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ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ YÖNETMENİ VE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.