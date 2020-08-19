Arıza dizisi oyuncuları ve konusu | Arıza başrollerinde kimler var?

SHOW TV ekranında yayınlanmaya başlayacak olan Arıza dizisinden ilk tanıtım geldi. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Heyecan verici dizinin konusu da dikkat çekiyor. Dizi Eylül ayında izleyicisi ile buluşacak.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.