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19.07.2020 - 12:37 |

'Arıza' dizisi sete çıkmak için gün sayıyor

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV’nin yeni dizisi 'Arıza', sete çıkmak için gün sayıyor.

'Arıza' dizisi sete çıkmak için gün sayıyor
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Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizide Mütevazı ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ve babası ile karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatları anlatılacak.

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan 'Arıza' dizisinin çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.

Arıza dizisi sete çıkmak için gün sayıyor

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