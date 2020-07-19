'Arıza' dizisi sete çıkmak için gün sayıyor

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizide Mütevazı ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ve babası ile karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatları anlatılacak.

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan 'Arıza' dizisinin çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.