Arıza oyuncuları kimler? İşte Arıza dizisi oyuncuları ve konusu

SHOW TV'nin yeni dizisi Arıza'nın oyuncuları merak ediliyor. Recai Karagöz'ün yönetmenliğini yaptığı Arıza dizisinin senaryosu Ozan Aksungur'a ait. Kendi halinde bir hayat süren ve mert bi adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

TOLGA SARITAŞ KİMDİR? - ALİ RIZA ALTAY

30 Mayıs 1991 İstanbul doğumlu. Aslen Sivaslı. Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir' karakterini canlandırdı. Söz dizisindeki Yavuz Karasu karakteri ile de oldukça beğenildi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR? - HALİDE GÜRKAN

25 Ekim 1992 Sinop doğumlu. Dinle Sevgili dizisindeki Gülfem rolüyle tanındı.Sevimli Tehlike sinema filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Altınsoyla ve Meryem dizisinde rol aldı. son olarak Zemheri dizisinde başrol oynadı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR? - HAŞMET GÜRKAN

12 Eylül 1965 Ankara doğumlu. Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender rolü ile oldukça sevilmiştir. Ayrıca Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi birçok dizide de rol aldı. Kelebeğin Rüyası sinema filminde de rol almıştır.

OLGUN TOKER - BURAK ERSOYLU

LEVENT CAN - FUAT ERSOYLU

MURAT DALTABAN - MUZAFFER CURA

DİLARA AKSÜYEK - FÜSUN YILMAZ

CAVİT ÇETİN GÜNER - MURAT ERSYOLU

ALİ RIZA KUBİLAY - MİTHAT TEKİNOĞLU

YAĞIZ CAN KONYALI - MERT ALTAY

ALİ SEÇKİN ALICI - HASAN KIRBAŞ

HAZAL BENLİ - DERYA TEKİNOĞLU

YEŞİM SALKIM - MELEK TEKİNOĞLU

YEŞİM GÜL - RUKİYE ALTAY