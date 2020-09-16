Arıza oyuncuları kimler? İşte Arıza dizisi oyuncuları ve konusu
Arıza dizisi oyuncuları merakla araştırılıyor. Yeni sezonda başlayan ve sevilen isimleri kadrosunda bulunduran Arıza'nın oyuncuları kimler? İşte Arıza dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar...
SHOW TV'nin yeni dizisi Arıza'nın oyuncuları merak ediliyor. Recai Karagöz'ün yönetmenliğini yaptığı Arıza dizisinin senaryosu Ozan Aksungur'a ait. Kendi halinde bir hayat süren ve mert bi adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.
ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI
TOLGA SARITAŞ KİMDİR? - ALİ RIZA ALTAY
30 Mayıs 1991 İstanbul doğumlu. Aslen Sivaslı. Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir' karakterini canlandırdı. Söz dizisindeki Yavuz Karasu karakteri ile de oldukça beğenildi.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR? - HALİDE GÜRKAN
25 Ekim 1992 Sinop doğumlu. Dinle Sevgili dizisindeki Gülfem rolüyle tanındı.Sevimli Tehlike sinema filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Altınsoyla ve Meryem dizisinde rol aldı. son olarak Zemheri dizisinde başrol oynadı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR? - HAŞMET GÜRKAN
12 Eylül 1965 Ankara doğumlu. Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender rolü ile oldukça sevilmiştir. Ayrıca Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi birçok dizide de rol aldı. Kelebeğin Rüyası sinema filminde de rol almıştır.
OLGUN TOKER - BURAK ERSOYLU
LEVENT CAN - FUAT ERSOYLU
MURAT DALTABAN - MUZAFFER CURA
DİLARA AKSÜYEK - FÜSUN YILMAZ
CAVİT ÇETİN GÜNER - MURAT ERSYOLU
ALİ RIZA KUBİLAY - MİTHAT TEKİNOĞLU
YAĞIZ CAN KONYALI - MERT ALTAY
ALİ SEÇKİN ALICI - HASAN KIRBAŞ
HAZAL BENLİ - DERYA TEKİNOĞLU
YEŞİM SALKIM - MELEK TEKİNOĞLU
YEŞİM GÜL - RUKİYE ALTAY