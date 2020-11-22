Arıza oyuncuları ve karakterleri kimler? Konusu nedir?
Arıza her pazar günü ekrana gelirken dizi günlerinde oyuncular ve konu epey bir araştırılıyor. Sık sık yöneltilen sorular arasında Arıza oyuncuları ve karakterleri kimler? Konusu nedir? geliyor. İşte detaylar...
Arıza'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşuyor. Her pazar olduğu gibi Arıza oyuncuları ve karakterleri kimler? Konusu nedir? soruları peş peşe geliyor. İşte diziye dair bilgiler...
ARIZA DİZİSİ KONUSU
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza’nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide’yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA OYUNCULARI
TOLGA SARITAŞ - ALİ RIZA ALTAY
AYÇA AYŞİN TURAN - HALİDE GÜRKAN
AHMET MÜMTAZ TAYLAN - HAŞMET GÜRKAN
OLGUN TOKER - BURAK ERSOYLU
LEVENT CAN - FUAT ERSOYLU
MURAT DALTABAN - MUZAFFER CURA
DİLARA AKSÜYEK - FÜSUN YILMAZ
CAVİT ÇETİN GÜNER - MURAT ERSOYLU
ALİ RIZA KUBİLAY - MİTHAT TEKİNOĞLU
YAĞIZ CAN KONYALI - MERT ALTAY
ALİ SEÇKİNER ALICI - HASAN KIRBAŞ
HAZAL BENLİ - DERYA TEKİNOĞLU
YEŞİM SALKIM - MELEK TEKİNOĞLU
YEŞİM GÜL - RUKİYE ALTAY