Arıza'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşuyor. Her pazar olduğu gibi Arıza oyuncuları ve karakterleri kimler? Konusu nedir? soruları peş peşe geliyor. İşte diziye dair bilgiler...

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza’nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide’yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.

ARIZA OYUNCULARI

TOLGA SARITAŞ - ALİ RIZA ALTAY

AYÇA AYŞİN TURAN - HALİDE GÜRKAN

AHMET MÜMTAZ TAYLAN - HAŞMET GÜRKAN

OLGUN TOKER - BURAK ERSOYLU

LEVENT CAN - FUAT ERSOYLU

MURAT DALTABAN - MUZAFFER CURA

DİLARA AKSÜYEK - FÜSUN YILMAZ

CAVİT ÇETİN GÜNER - MURAT ERSOYLU

ALİ RIZA KUBİLAY - MİTHAT TEKİNOĞLU

YAĞIZ CAN KONYALI - MERT ALTAY

ALİ SEÇKİNER ALICI - HASAN KIRBAŞ

HAZAL BENLİ - DERYA TEKİNOĞLU

YEŞİM SALKIM - MELEK TEKİNOĞLU

YEŞİM GÜL - RUKİYE ALTAY