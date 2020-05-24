24.05.2020 - 16:50 |
Arka Sıradakiler'in Özge'si son haliyle olay oldu!
'Arka Sıradakiler' dizisiyle tanınan ve bir süre önce Avlu dizisine girip sağlık sorunları sebebiyle diziyi bırakan Sevda Dalgıç, değişimiyle dikkat çekiyor.
Arka Sıradakiler'in Özge'si olarak hayatımıza giren, o dönemlerde sarı saçlarıyla dikkat çeken Sevda Dalgıç bir süredir ekranlardan uzak... Dalgıç, son zamanlarda kendini dansa ve spora verdi.
Karantinada çektiği dans videolarıyla beğeni toplayan ve spor yaptığı anları sık sık paylaşan Dalgıç, takipçilerine tavsiyelerde de bulunuyor. Eski halinden eser kalmayan Dalgıç koyu saçları ve kaslı vücuduyla dikkat çekiyor.
Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.