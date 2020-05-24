Arka Sıradakiler'in Özge'si son haliyle olay oldu!

Arka Sıradakiler'in Özge'si olarak hayatımıza giren, o dönemlerde sarı saçlarıyla dikkat çeken Sevda Dalgıç bir süredir ekranlardan uzak... Dalgıç, son zamanlarda kendini dansa ve spora verdi.

Karantinada çektiği dans videolarıyla beğeni toplayan ve spor yaptığı anları sık sık paylaşan Dalgıç, takipçilerine tavsiyelerde de bulunuyor. Eski halinden eser kalmayan Dalgıç koyu saçları ve kaslı vücuduyla dikkat çekiyor.