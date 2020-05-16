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16.05.2020 - 14:14 |

Arka Sokaklar 552. son bölüm kesintisiz izle! Hüsnü Komiser koronavirüse yakalanıyor

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 552. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Hüsnü komiser İstanbul'da suçların peşinden koşmaktadır. Suçlular ile yakın temasta olan Hüsnü komiser bir akşam eve geldiğinde kırgınlık hisseder. Ertesi gün başlayan öksürüğün ardından nefes alması güçleşir. Hüsnü ailesinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmekten vazgeçer. Arka Sokaklar 552. son bölüm izleme ekranı

Arka Sokaklar 552. son bölüm kesintisiz izle! Hüsnü Komiser koronavirüse yakalanıyor
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Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 552. son bölüm ile ekrana geldi. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar'da bu hafta Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs konu alındı. Hüsnü komiser mesleği gereği sokaklarda suçluları kovalar ve sonuç olarak suçlular ile yakın temas kurar. Bir akşam eve geldiğinde kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü Komiser ertesi gün öksürük ve nefes darlığı çekmeye başlar. Ailesi Hüsnü Komiser'i hastaneye gitme konusunda ikna etmek için çabalasa da pek başarılı olamaz. Tekin'in Mesut Komiser'e haber vermesinin ardından Mesut hastane ekibi ile eve gelir ve Hüsnü'ye yapılan test sonucu pozitif çıkar.

ARKA SOKAKLAR 552. SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR 553. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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