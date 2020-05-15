Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar 552. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 552. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar. Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Canan isimli hemşire de salgınla mücadele eden değerli bir sağlık personelidir. Mesaiden evine geldiği zaman ev sahibi Bünyamin tarafından hak etmediği şekilde bir muameleyle karşılaşır. Bünyamin, apartmana hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle, kadını binada istememektedir ve evin kilidini değiştirmiştir. Canan hemşire, durumu polise bildirir. Hüsnü önderliğinde ekibimiz ev sahibi Bünyamin’le bir güzel yakından ilgilenir.

Başka bir mahallede Covid şüphelisi bulunmaktadır. Paramedik Emrah ve ekibi, adamı çıkarmaya gelmiştir. Bektaş isimli adam, hastayla ilgili sorular sorar. Emrah hasta gizliliği sebebiyle yanıt vermeyince taşla saldırır. Ekibimiz halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık personeline saldıran Bektaş’ı da cezasız bırakmayacaktır. Diğer taraftan Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır. Göğsü sıkışır nefes alması güçleşmiştir. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemez ve gitmez. Hastaneler çok yoğun bu kadarcık şey için meşgul etmeyelim kafasındadır. Hüsnü gittikçe ağırlaşır. Çocuklar Mesut amcalarından yardım ister. Ambulans çağırılır. Mesut ve Engin’de Hüsnü’nün evinin önüne gelirler. Hüsnü çocuklarını birbirlerine emanet eder. Hastanede Canan hemşireyle karşılaşır. Covid şüphesiyle hastaneye yatırılır. Ne yazık ki Hüsnü’nün testi pozitif çıkar.

ARKA SOKAKLAR 553. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...