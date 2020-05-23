Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Arka Sokaklar 553. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 553. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zeliha, Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direk hastaneye gider. Gözleriyle durumu görüp, ekibi kontrol etmek ister.

Mesut adeta dağılmış durumdadır. Zeliha, Tekin hastanede babalarından gelecek iyi bir haber duymanın umuduyla beklerler; ama, maalesef ki hayatta her şey istendiği gibi gitmemektedir. Cemal, Ezgi'nin kendisine iyi bakmamasından yakınmaktadır. Uzun zamandır kendisine şöyle güzel bir yemek yapmamıştır. Ezgi, Cemal’den bu sözleri duyunca Mazlum’un dükkandaki fırınında poğaçalar börekler hazırlar. Mazlum da, Selin için hazırladığı poğaçanın içine not yazıp Ezgi’yle gönderir. Poğaça yanlışlıkla Mesut’un eline geçer ve olanlar olur.

ARKA SOKAKLAR 554. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak?