Arka Sokaklar 555. bölümde Hakan, gizli görevde köşeye sıkışıyor! Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 555. bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölüme Hakan ve Bahar beraber geçirdikleri gecenin ardından köşe kapmaca oynamaya başlar. Yaşanan bu durum Selin tarafından da fark edilir. Ekip yasa dışı bir çeteyi çökertmek için gizli göreve dahil olur. Gizli görevde Hakan'ı bekleyen büyük bir zorluk vardır. Ringe çıktığı üç adam karşısında ne kadar dayanabileceğini sorgulayan bir video ekibin eline düşer. Peki ekip Hakan'ı bu zor durumdan kurtabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 556. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı ekrana gelecek olan son bölüm ardından yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 555. BÖLÜM 2. FRAGMANI