05.06.2020 - 21:10 |
Arka Sokaklar 555. bölümde Hakan, gizli görevde köşeye sıkışıyor! Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 555. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Hakan ve Bahar yakınlaştıkları günün ardından köşe kapmaca oynamaya başlar. İkili arasındaki durum Selin tarafından da fark edilir. Hakan yasa dışı bir çetenin içerisine gizli görev kapsamında dahil olur. Ancak Hakan için bu gizli görev hiç kolay olmayacaktır. Üç adamın karşısında ringte tek başına kalan Hakan'ı Rıza Baba ve ekibi kurtarabilecek midir?
Arka Sokaklar 555. bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölüme Hakan ve Bahar beraber geçirdikleri gecenin ardından köşe kapmaca oynamaya başlar. Yaşanan bu durum Selin tarafından da fark edilir. Ekip yasa dışı bir çeteyi çökertmek için gizli göreve dahil olur. Gizli görevde Hakan'ı bekleyen büyük bir zorluk vardır. Ringe çıktığı üç adam karşısında ne kadar dayanabileceğini sorgulayan bir video ekibin eline düşer. Peki ekip Hakan'ı bu zor durumdan kurtabilecek midir?
ARKA SOKAKLAR 556. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar 556. bölüm fragmanı ekrana gelecek olan son bölüm ardından yayınlanacak.
ARKA SOKAKLAR 555. BÖLÜM 2. FRAGMANI