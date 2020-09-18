Arka Sokaklar 557. bölüm fragmanı | Engin Müdür vuruluyor...

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklat 577. bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜM ÖZETİ

Gizli görev sırasında ekibi üzen bir durum yaşanıyor. Engin Müdür, müdahale ettiği olay sırasında vuruluyor. Engin, hemen hastaneye kaldırılıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi alamayan ekip ise, çaresizce ondan gelecek haberi bekliyor. Ekip bu arada çocukları kullanan bir çetenin peşine düşüyor. Operasyonla çocukları çetenin elinden kurtarmaya çalışıyor. Bir üzüntülü haber de Hüsnü'ye geliyor. Tekin'e yatıştırıcı verip yatağa bağlayan bir olay yüzünden büyük şaşkınlık yaşıyor.

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜM FRAGMANI