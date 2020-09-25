Arka Sokaklar 558. bölüm fragmanları | Çoban ailesinin zor günleri...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı dizide ekip uyuşturucu şebekesinin peşinde. İşte yeni bölümden detaylar...

ARKA SOKAKLAR 558. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, uyuşturucu şebekesini çökertmek için "Beyto" kimliğine tekrar bürünür. Yaptıkları "Beyto planı" ile uyuşturucu şebekesinin başındaki patronun dikkatini çekmek isteyen ekibimiz bunu başarır. Adım adım patrona yaklaşan ekip sürpriz bir durumla karşı karşıya kalır.

Bu sırada Selin ve Mesut, ellerindeki başka suç dosyası ile uğraşmaktadırlar. Peşinde oldukları durum bir çıkmaza girer. Adamlar kızı kaçırdıkları sırada yetişen Selin ve Mesut ikinci adamı fark etmezler. Mesut, avcıyken av durumuna düşer.

Çoban ailesinin zor zamanları. Doktorlar "delirium"a giren Tekin’i bağlamak için Hüsnü’den izin isterler. Çaresiz Hüsnü’nün başka seçeneği olmadığından kabul eder. Hüsnü pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, Dr. Oğuz nezdinde teşekkür de etme fırsatı bulur. Doktor Oğuz’da, Hüsnü’nün samimiyetiyle biraz içini döker.

Tekin tekli yoğun bakıma alınır. Diğer taraftan Dr. Oğuz yoğun nöbet saatleri nedeniyle günlerdir evine gidememektedir. Hastaneye gelen bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kalır. Hüsnü kendisini bir anda hiç beklemediği bu olayın ortasında bulur. Toplumun sarsıcı gündemine işaret eden bir olay yaşanmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 558. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 558. BÖLÜM 2. FRAGMANI