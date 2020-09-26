26.09.2020 - 09:54 |
Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. yeni bölüm fragmanı yayında?
Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar 558. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen fenomen dizinin son bölümünde ekip Uyuşturucu Çetesi Özcan'ı yakalamak isteyen Rıza Baba, Mesut'u gizli göreve Beyto ismi ile sokar. Özcan kendi alanında Beyt isimli birinin uyuşturucu sattığını öğrenince mekana adamları ile baskın düzenler. Mesut'un Beyto kimliği kısa sürede Özcan tarafından öğrenilir. İşte Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 559. yeni bölüm fragmanı...
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar dizisi son bölümde Rıza Baba, Uyuşturucu çetesi Özcan ve adamlarını yakalamak için bu işte Mesut'u gizli göreve sokar. Beyto ismi ile gizli göreve dahil olan Mesut, Özcan'ın mal dağıttığı alanlara tezgah kurar. Özcan haberi alınca Beyto (Mesut'u) hedefine koyar. Beyto'nun mekanına adamları ile düzenlediği bombalı saldırıda tesadüfen kimseye bir şey olmaz. İşte Arka Sokaklar 558. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve 559. yeni bölüm fragmanı...
ARKA SOKAKKLAR 558. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
ARKA SOKAKLAR 559. YENİ BÖLÜM FRAGMANI