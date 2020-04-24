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24.04.2020 - 16:32 |

Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Nisan Kanal D yayın akışı...

Kanal D ekranında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar dizisi bu akşam ekrana gelecek mi sorusu diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizi Arka Sokaklar bu akşam Kanal D yayın akışında yer alıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm ile mi ekrana gelecek?

Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Nisan Kanal D yayın akışı...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D yayın akışında yer alan Arka Sokaklar dizisinin bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM İLE Mİ EKRANA GELECEK?

Arka Sokaklar bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:15 Arka Sokaklar

23:43 Beyaz Show Tekrar

02:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

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