Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? 24 Nisan Kanal D yayın akışı...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D yayın akışında yer alan Arka Sokaklar dizisinin bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM İLE Mİ EKRANA GELECEK?

Arka Sokaklar bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:15 Arka Sokaklar

23:43 Beyaz Show Tekrar

02:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti