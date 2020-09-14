Arka Sokaklar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor?

Arka Sokaklar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında bu yıl 15. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi başlıca isimler dizi başladığı günden bu yana dizinin kadrosunda yer almaya devam ediyor. Rıza Baba ve ekibi olaylara müdahelede etmede davaları çözme konusunda oldukça uzmanlaşmış sivil polis ekibidir. İstanbul'un daha güvenli daha yaşanır bir hale getirmek isteyen Rıza Baba ekibi suçluları hak ettikleri yer olan demir parmaklıkların ardına atma konusunda uzmandır. İşte Arka Sokaklar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Soylu)

Şevket Çoruh (Mesut Güneri)

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan)

Ozan Çobanoğlu (Hakan Çınar)

Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)

Oya Okar (Selin Demirci)

Merve Oflaz (Bahar Ayan)

Ela Yörüklü (Ezgi Vural)

Yiğitcan Ergin (Cemal Şahin)

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.