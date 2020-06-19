Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Arka Sokaklar 557. yeni bölüm ne zaman yayınlacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta ekrana gelen 556. bölüm ile sezon finali yaptığı için bu akşam tekrar bölümü ile ekrana gelecek. 557. yeni bölüm ise yeni sezonun başlaması ile ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni sezon ise Eylül ayı içerisinde başlayacak

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar'ın 556. Bölümde ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesinin peşine düşüyor!

Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar. Olaylar ters gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılır. Götürüldüğü depoda feci dayak yer. Ölüme terk edilen Hakan'ı ekibimiz bulur ve hastaneye kaldırılır. Bu duruma neden olan çeteyi çökertmek için harekete geçen ekip, ellerine geçirdikleri delillerle Dimitri ismine ulaşırlar. Ekibimiz, onu yakalayabilmek için dövüş olayını organize eden çetenin diğer elemanları olan Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Kısa zamanda yakalanan çete elemanlarının verdikleri bilgilerle Dimitri'nin saklandığı eve operasyon düzenlenir.