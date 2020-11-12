Arka Sokaklar yeni oyuncularından Servan karakterini canlandıran Serhat Midyat kimdir, oynadığı diziler nelerdir?
Kanal D'nin büyük beğeniyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu dahil oldu. İzleyenler ise kim olduğunu, daha önce oynadığı dizileri araştırmaya başladı. Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini canlandıracak olan Serhat Midyat kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Arka Sokaklar dizisine yeni katılan Serhat Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Serhat Midyat kimdir, oynadığı diziler ve filmler nelerdir?
SERHAT MİDYAT KİMDİR?
inema ve dizi oyuncusu. 22 Aralık 1966, İstanbul doğumlu. Oyunculukla ilgili çeşitli eğitimler aldı. 2005 yılında Son Çıkış dizisiyle televizyon dünyasına girdi. Avlu dizisinde konuk oyuncu oldu. 2018’de TRT ekranlarına gelen Halka dizisinde Altan karakterini canlandırdı.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Tanrının İkinci Oğlu / Oyuncu - 2018
Rol Aldığı Diziler:
Halka (Altan, 2018)
Son Çıkış (2015)
Rol Aldığı Filmler:
I Am You (2019)
Lady Winsley (2018)
Martıların Efendisi (Hakim, 2017)
Kaygı (İçişleri Bakanı, 2017)