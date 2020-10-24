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24.10.2020 - 12:53 |

'Arka Sokaklar' zirvede

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

'Arka Sokaklar' zirvede
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin ekrana gelen 562’nci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 6.89 izlenme oranı ve 17.18 izlenme payı alarak, reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu yapım, yeni bölümü ile 30 Ekim Cuma akşamı Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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