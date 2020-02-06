‘ARKA SOKAKLAR’A BÜYÜK ÖDÜL

Özge Ulusoy ve Serkan Tan’ın sunuculuğunu üstlendiği Best of Year Awards-Yılın En’leri Ödülleri, sahiplerini buldu. Kanal D’nin 14’üncü sezonuna giren dizisi ‘Arka Sokaklar’, gecede ‘En Uzun Soluklu Televizyon Dizisi’ ödülüne layık görüldü. Merve Oflaz, Oya Okar ve yapım koordinatörü Semin Çolak, plaketi yapımcı Türker İnanoğlu ve ekip adına aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat masasına yatan Nur Yerlitaş, ‘Onur Ödülü’ aldı. Modacı, dişinin düştüğünü belirtip, konuklardan özür diledi. ‘Yılın Sektöre Değer Katan Söz Yazarı ve Bestecisi’ plaketini başının üzerine koyan Deniz Seki, “Çok zor günler atlattım. Görmediğim ve yaşamadığım kalmadı. O yüzden bu ödülün yeri başımın üstü” dedi.