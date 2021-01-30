'Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar’a hırsızlık şoku!

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Selin Komiser' karakterini canlandıran Oya Okar’ın çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getirdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; çakar lambası olan koyu renkli bir araçla gelen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve Okar’ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

CUMANIN GALİBİ DEĞİŞMEDİ

'Arka Sokaklar', 29 Ocak Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Kanal D dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizinin 575'inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.17 reyting ve 18.67 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.