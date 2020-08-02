02.08.2020 - 07:00 |
Arkadaş desteği
Simge’ye, 5 Ağustos’ta ilk kez konser vereceği Harbiye Açıkhava Sahnesi için en büyük destek çocukluk arkadaşı Gülşah Saraçoğlu’ndan geldi.
Modacı, bir haftadır atölyesini kapatarak, şarkıcıya o gece giyeceği üç kostüm hazırladı. Simge, organizasyon için hiçbir masraftan kaçınmıyor.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.