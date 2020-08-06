MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arkadaşlarla tatilde
06.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Arkadaşlarla tatilde

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz hafta Çeşme’de kaldıkları otelde nikah masasına taşıyan Gupse Özay ile Barış Arduç, Fly-Inn Beach’te görüntülendi.

Arkadaşlarla tatilde
ABONE OL

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz hafta Çeşme’de kaldıkları otelde nikah masasına taşıyan Gupse Özay ile Barış Arduç, Fly-Inn Beach’te görüntülendi. Çifte, öğleden sonra Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak da eşlik etti. Özay, eşinin yanına uzanarak, onu öpücüklere boğdu.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in ‘apaçi dansı’Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Romantik anlar

Romantik anlar

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

Sette sakatlandı

Sette sakatlandı

Sıradaki Haber