Arkadaşlarla tatilde

Altı yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz hafta Çeşme’de kaldıkları otelde nikah masasına taşıyan Gupse Özay ile Barış Arduç, Fly-Inn Beach’te görüntülendi. Çifte, öğleden sonra Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak da eşlik etti. Özay, eşinin yanına uzanarak, onu öpücüklere boğdu.