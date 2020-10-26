26.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Arkadaşlık aşka dönüştü
Yaz boyunca birçok yere birlikte giden Merve Oflaz ve Allan Hakko’nun arkadaşlığı, geçtiğimiz günlerde aşka dönüştü
Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’da rol alan Merve Oflaz, kalbini iş insanı Allan Hakko’ya kaptırdı. Yaz boyunca birçok yere birlikte giden çiftin, arkadaşlığı geçtiğimiz günlerde aşka dönüştü. İkili, önceki akşam Etiler Papermoon’da yemek yedi.
Çıkışta görüntülenen çiçeği burnunda sevgililer, gazetecilerin sorularını cevaplamadan araçlarına yöneldi. Çiftin, ilişkileri yeni başladığı için sadece yakın çevresine söylediği öğrenildi. Oflaz, setten fırsat buldukça, Hakko’yla buluşarak, zaman geçiriyor.