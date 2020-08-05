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05.08.2020 - 11:40 |

Arnold Schwarzenegger doğum gününü eski eşiyle kutladı!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Arnold Schwarzenegger, 73 yaşına bastı. Usta oyuncu, yeni yaşını çocukları ve eski eşi Maria Shriver ile kutladı.

Arnold Schwarzenegger doğum gününü eski eşiyle kutladı!
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'Terminatör' filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, 73. yaş gününü kutladı. Schwarzenegger'ın doğum günü kutlamasına; çocukları Patrick, Christina, Christopher ve Katherine’nin yanı sıra eski eşi Maria Shriver da katıldı.

Instagram hesabından topluca çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Patrick Schwarzenegger, “Gülmek için çok çabalıyorum. Lanet olsun yirmilik diş. Doğum günün kutlu olsun baba, seni seviyorum” notunu düştü.

Shriver ve Schwarzenegger, 25 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandırmıştı.

Arnold Schwarzenegger doğum gününü eski eşiyle kutladı

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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