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16.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Artık aracı kullanmayacak

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde boşandığı Cenk Küpeli’nin kendisine aldığı araçla görüntülendi. Model, artık o cipi kullanmayacağını söyledi

Artık aracı kullanmayacak
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Demet Şener, Bebek’te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Eski eşi Cenk Küpeli’nin kendisi için aldığı aracı kullandığı görülen model, “Artık bu cipi kullanmayacağım” dedi. Boşandıktan sonra iş insanının babası Avni Küpeli’yle sosyal medyada takipleşmesine Şener, “Hiçbir zaman takipten birbirlerini çıkarmadılar” diye konuştu.
Küpeli’nin yaşadığı eve gelip, gitmesi sorulunca model, ”Her zaman gelebilir. Bize bakıyor iyi miyiz, değil miyiz diye... Çocuklarla görüştü, köpeğimizin bir tanesi ondaydı, onu getirdi” şeklinde konuştu. “İnsanlar böyle seviyeli ayrılışlara alışkın değil herhalde” diyerek, sözlerine devam eden Şener, “Kavgamız yok. Altında bir şey arıyorlar” dedi.

 

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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