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18.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Artık İzzet Abi’leri var’

Türkücü İzzet Yıldızhan, bir sosyal deneyde aç olduklarını söyleyen YouTuber’lar için seferber olan Diyarbakırlı çocukların video’sunu görünce duygulandığını söyledi.

‘Artık İzzet Abi’leri var’
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İzzet Yıldızhan, bir sosyal deneyde aç olduklarını söyleyen YouTuber’lar için seferber olan Diyarbakırlı çocukların video’sunu görünce duygulandığını söyledi. Bir düğünde sahne alan şarkıcı, “O güzel kardeşlerimi bulup, tanışmak istiyorum. Onlara güzel hediyelerim olacak. Bundan sonra İzzet Abi’leri var” dedi. 

Diyarbakır'ın tarihi sokaklarına giden Youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç olduklarını söyleyen Youtuberlar, çocuklardan yardım istedi. Çocukların onlar için seferber olması üzerine, kendilerine yardımcı olanlara tablet hediye ettiler ve o anları kameraya aldılar. Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da çocuklarla tanışmak istediğini söyledi.

‘Artık İzzet Abi’leri var’

Karantina günlerini evde ailesiyle geçiren İzzet Yıldızhan, verdiği bir röportajda; "Bu virüs hepimize gösterdi ki; malın olsa mülkün olsa, şanın şöhretin olsa ne yazar. Yapılan yardımlar anlatılmaz ama ben çevreme olabildiğince kol kanat germeye çalışıyorum. Ama bizlerin güçleri de bir yere kadar. Umarım kısa sürede son bulur. Yanımda çalışan 286 personelim var. Onları ücretli izne çıkardım ama nereye kadar dayanılabilinir?" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Yıldızhan, Cerrahpaşa ve Sadi Konuk Hastane personellerine de bu süreçte yemek jesti yapmıştı. Hatta bu durum doktorların teşekkür etmesiyle ortaya çıkmıştı.

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'286 personelimi ücretli izne çıkardım'
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