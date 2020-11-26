Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

'Ekmek Teknesi'nde 'Sonnur'u Arzu Oş, 'koruyucu aile' olarak 3,5 yaşında erkek çocuğu olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Koruyucu aile oldum. 3,5 yaşındaki erkek evladım için alışverişe çıktım. Sumru Yavrucuk'dan görmüştüm, çok etkilenmiştim. Örnek olması için dile getirmek istedim. Çok mutluyum. Ona oyuncaklar almak için alışverişe geldim" dedi.