Arzu Sabancı'nın alışveriş stili

Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Sabancı, bir mağaza girdi ve yeni sezon ürünleri inceledi. Üç çocuk annesi Arzu Sabancı'nın göşterişten uzak sade güzelliği ise göz kamaştırdı.