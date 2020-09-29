MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arzu Sabancı'nın alışveriş stili
29.09.2020 - 13:58 |

Arzu Sabancı'nın alışveriş stili

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Arzu Sabancı'nın alışveriş stili
ABONE OL

Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Sabancı, bir mağaza girdi ve  yeni sezon ürünleri inceledi. Üç çocuk annesi Arzu Sabancı'nın göşterişten uzak sade güzelliği ise göz kamaştırdı.

Arzu Sabancının alışveriş stili

Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı 3. bölüm bu akşam izlenecek

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı 3. bölüm bu akşam izlenecek

Masumlar Apartmanı Han neden kağıt-çöp topluyor, hastalığı ne? Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir?

Masumlar Apartmanı Han neden kağıt-çöp topluyor, hastalığı ne? Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir?

Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu hangi gün, dizi nerede çekiliyor? 19. bölüm fragmanı...

Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu hangi gün, dizi nerede çekiliyor? 19. bölüm fragmanı...

Çukur fragmanı! Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı heyecan dolu...

Çukur fragmanı! Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı heyecan dolu...

Sıradaki Haber