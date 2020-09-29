29.09.2020 - 13:58 |
Arzu Sabancı'nın alışveriş stili
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Sabancı, bir mağaza girdi ve yeni sezon ürünleri inceledi. Üç çocuk annesi Arzu Sabancı'nın göşterişten uzak sade güzelliği ise göz kamaştırdı.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.