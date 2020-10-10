Asena: Seninle bir ömrü paylaşmayı kabul ediyorum

Asena ile eşi Hasan Dere, üçüncü evlilik yıldönümünlerini kutladı. Bir arkadaşının yaptığı pasta ve nikah videosunu paylaşan Asena, eşine şöyle seslendi: seninle daha uzun yıllardır evliymişim gibi hissediyorum. Bazen '25-30 yıldır evliyiz' diyenleri o kadar kıskanıyorum ki. Her gün yalvarıyorum ‘Allah’ım ne olur bize de çocuklarımızla birlikte yaşlanmayı nasip et’ diye. Seninle bir değil, bir ömrü paylaşmayı sevgi ve aşkla kabul ediyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun canım aşkım.