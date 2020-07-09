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09.07.2020 - 07:00 |

Aşıklar Bodrum’da

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin üç evladının en büyüğü Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle yeni yaşına girmişti.

Aşıklar Bodrum’da
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Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin üç evladının en büyüğü Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle yeni yaşına girmişti. Anne-babasının ilk göz ağrısı iş insanı, bu aralar hemen her gün onuruna düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılıyor. Önceki gün kız arkadaşı Nazlı Kayı’yı aldığı gibi Bodrum’a giden Sabancı, tatil cennetinde de kutlamalara dolu dizgin devam ediyor.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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