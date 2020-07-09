Aşıklar Bodrum’da

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin üç evladının en büyüğü Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle yeni yaşına girmişti. Anne-babasının ilk göz ağrısı iş insanı, bu aralar hemen her gün onuruna düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılıyor. Önceki gün kız arkadaşı Nazlı Kayı’yı aldığı gibi Bodrum’a giden Sabancı, tatil cennetinde de kutlamalara dolu dizgin devam ediyor.