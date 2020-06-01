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01.06.2020 - 07:00 |

Aşıklar buluştu

Sahibi oldukları aile kuruluşlarında genç yaşta pek çok sorumluluk üstlenen Hacı Sabancı, koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evden sürdürüyor.

Aşıklar buluştu
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Sahibi oldukları aile kuruluşlarında genç yaşta pek çok sorumluluk üstlenen Hacı Sabancı, koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evden sürdürüyor. Fırsat buldukça yalı rıhtımında spor yapıp form tutan iş insanı, kız arkadaşı Nazlı Kayı ile buluşmayı da ihmal etmiyor. Önceki gün uzak kaldıkları zamanların acısını çıkartan çift, mutlu anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

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