Üniversite sınavına hazırlanan Merve Boluğur, yaptığı 40 parçalık puzzle’ı Instagram hesabından paylaşınca, sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, kullanıcıların, “Keşke her rakibim senin gibi olsa” yorumlarına, “10’luk da yapacağım ve eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz, aşıyı mı buldunuz?” diyerek, karşılık verdi.