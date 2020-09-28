Aşk hayatında hız kesmiyor

Berk Suyabatmaz’ın aşk hayatında hızına yetişilemiyor. Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç’la birlikte olan iş insanı, gönlünü Sevcan Yaşar’a kaptırdı. Son dönemde adı Cansu Melis Karakuş’la anılan Suyabatmaz’ın, yaklaşık iki haftadır Yaşar’la ilişkiye başladığı öğrenildi.

Bozburun’daKİ tatilleri sırasında arkadaş ortamında tanışarak yakınlaşan ikilinin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da baş başa yemek yediği ortaya çıktı. İlişkilerini çevrelerinden gizledikleri konuşulan iş insanı ve oyuncu, bilinmedik yerlerde buluşarak, gazetecilere de görüntü vermek istemiyor.