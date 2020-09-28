28.09.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Aşk hayatında hız kesmiyor
Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç’ı da çabuk unuttu. İş insanı, kalbini Sevcan Yaşar’a kaptırdı
Berk Suyabatmaz’ın aşk hayatında hızına yetişilemiyor. Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç’la birlikte olan iş insanı, gönlünü Sevcan Yaşar’a kaptırdı. Son dönemde adı Cansu Melis Karakuş’la anılan Suyabatmaz’ın, yaklaşık iki haftadır Yaşar’la ilişkiye başladığı öğrenildi.
Bozburun’daKİ tatilleri sırasında arkadaş ortamında tanışarak yakınlaşan ikilinin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da baş başa yemek yediği ortaya çıktı. İlişkilerini çevrelerinden gizledikleri konuşulan iş insanı ve oyuncu, bilinmedik yerlerde buluşarak, gazetecilere de görüntü vermek istemiyor.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.