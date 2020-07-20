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HaberlerMagazin Haberleri 'Aşk-ı Memnu' efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de
20.07.2020 - 10:32 |

'Aşk-ı Memnu' efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de

Kanal D’nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi 'Aşk-ı Memnu'nun final bölümü, 22 Temmuz Çarşamba akşamı yeniden ekrana geliyor.

'Aşk-ı Memnu' efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de
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Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Tekrarları reyting listesinde ilk sıralarda yer alan 'Aşk-ı Memnu', final bölümü ile 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Aşk-ı Memnu efsane finali ile çarşamba akşamı Kanal D’de

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