'Aşk-ı Memnu' hukuk savaşını kazandı

2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, Romanya’nın ünlü kanalı ‘Antena 1’, ‘Fructul Oprit’ (Yasak Meyve) adıyla ekrana getirmişti. Ülkemizde başrollerini Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya’nın paylaştığı dizinin neredeyse aynı olması dizinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nu harekete geçirdi.

DİZİNİN YAYINLANMASI DURDURULDU

'Aşk-ı Memnu'nun senaristleri Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu, izin almadıkları ve birebir kopyaladıkları iddiası ile kanala dava açmıştı.

Bükreş Mahkemesi önceki gün görülen davada, dizinin her türlü mecrada yayınlanmasını durdurdu. (Posta)