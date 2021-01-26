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26.01.2021 - 16:01 |

'Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yalı müze oldu

Kanal D’de yayınlandığı dönem Türk televizyon tarihine damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinin çekildiği Sarıyer’deki yalı, halı kilim müzesi oldu.

'Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yalı müze oldu
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'Aşk-ı Memnu' dizisinde Ziyagil Ailesi’nin yalısı olan Sarıyer’deki Büyükdere Evi, özel bir sergi için kapılarını açtı. Vehbi Koç Vakfı’na ait olan yalı cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye’nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell’ın, koleksiyonuna ev sahipliği yapacak.

Aşk-ı Memnunun çekildiği yalı müze oldu

Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan 36 adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.

Müze görevlileri dizi hayranlarının hâlâ yalıya geldiğini söyledi. Bihter ve Behlül’ün yasak aşkının geçtiği yerleri görmek istediklerini belirtti.

Aşk-ı Memnunun çekildiği yalı müze oldu

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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