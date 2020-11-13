13.11.2020 - 11:24 |
'Aşk-ı Memnu'nun iki oyuncusu yıllar sonra bir arada
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran, tekrarları bile sosyal medya gündemine oturan Kanal D dizisi 'Aşk-ı Memnu'nun iki oyuncusu Haza Kaya ve Pelin Ermiş, 12 yıl sonra buluştu.
'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal Ziyagil' karakterini oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan 'Şaheste' ve 'Süleyman' karakterlerinin kızı 'Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.
Hazal Kaya ve Pelin Ermiş, meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği buluşmada çekilen fotoğrafı, Instagram hesaplarından paylaştı.
'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakteri, 'Nihal'e aşıktı. 'Cemile' ise 'Beşir'e ilgi duyuyordu. Bu nedenle dizide iki karakter arasında gerginlik yaşanıyordu.