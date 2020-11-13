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13.11.2020 - 11:24 |

'Aşk-ı Memnu'nun iki oyuncusu yıllar sonra bir arada

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran, tekrarları bile sosyal medya gündemine oturan Kanal D dizisi 'Aşk-ı Memnu'nun iki oyuncusu Haza Kaya ve Pelin Ermiş, 12 yıl sonra buluştu.

'Aşk-ı Memnu'nun iki oyuncusu yıllar sonra bir arada
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'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal Ziyagil' karakterini oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan 'Şaheste' ve 'Süleyman' karakterlerinin kızı 'Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.

Hazal Kaya ve Pelin Ermiş, meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği buluşmada çekilen fotoğrafı, Instagram hesaplarından paylaştı.

'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakteri, 'Nihal'e aşıktı. 'Cemile' ise 'Beşir'e ilgi duyuyordu. Bu nedenle dizide iki karakter arasında gerginlik yaşanıyordu.

Aşk-ı Memnunun iki oyuncusu yıllar sonra bir arada

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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