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11.10.2020 - 07:00 |

‘Aşk Kadını’ iş başında

Alaz Sağlam’ın yeni kitabı ‘Aşk Kadını’, hayal ve gerçekliği sanatla buluşturuyor.

‘Aşk Kadını’ iş başında
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Alaz Sağlam’ın yeni kitabı ‘Aşk Kadını’, hayal ve gerçekliği sanatla buluşturuyor. “Bu kitabı okuyan herkes aşık olacak” diyen yazar, şiirlerinde hayallerin önemini de vurguluyor. Sağlam, “Tutku benim için hayat felsefesi. Tutku duymadığım hiçbir his ve olayın içerisinde yer almam. İlk kitabım ‘Aşk Kadını’ ikinci baskısıyla okuyucularımla buluşmayı sürdürüyor. Şiirlerimin tamamını hislerin dışa vurumu olarak değerlendiriyorum” açıklamasını yaptı.

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