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07.02.2020 - 07:00 |

Aşk temalı alışveriş

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest yapıldı.

Aşk temalı alışveriş

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest yapıldı. Sevgililer Günü temalı alışveriş balosu, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Giriş ücretlerinin Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışlandığı etkinlikte, yüzlerce marka ve tasarımcı aşk temalı ürünlerini sergiledi. Festivalde, İvana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Hale Baykuş, Sibel Bilgiç, Yasemin Gazenker ve Sevgi Toprak Tunga gibi ünlü isimler markalarıyla yer aldı. Organizasyonda alışveriş yapanlar arasında Derya Tuna, Ebru Uygun, Zülal Tatlıcı, Can Nergis, Melis Özer, Müge Sırmabıyık ile Yeşim Toprak da vardı.

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