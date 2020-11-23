Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Aşk Tesadüfleri Sever filmi kaç yılında çekildi?
Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi 4 Şubat 2011 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın yer aldığı filmin başrollerinde Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin yer alıyor. İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.2011 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak yer alıyor. Başrollerinde Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in yer aldığı filmde Çocuklukları ve gençlklerinde yolları Ankara'da kesişen Özgür ve Deniz'in uzun yılların ardından yeniden başlayan aşkları filmde konu alınıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU
Yıl 1977, Ankara’ da bir Eylül sabahı… Hamile karısı Neriman’ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Yılmaz Bey’in kullandığı araba, Ömer Bey’in arabasına çarpar. Bu çarpışma Ömer Bey’in arka koltukta oturan hamile karısı İnci’nin erken doğum yapmasına neden olur. İki bebek aynı gün dünyaya gelirler. İlk kez birbirlerini görür gözleri. Bu kaza Özgür ve Deniz’i bir araya getiren tesadüflerin başlangıcı olur. Bundan sonra yolları, çocukluk yılları ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara’da bir kaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur. Birbirlerinin çocukluk aşkı olurlar, ya da ilk kalp kırıklığı… Ama onun da ötesinde, her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Sadece onların değil, ailelerinin de… Bazen felaketlere, bazen mucizelere neden olurlar birbirlerinin hayatlarında. Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Onları bir araya getiren şey her neyse, aralarına şeffaf bir duvar örmeyi de başarır her seferinde. Ta ki 25 sene sonra, İstanbul’da yolları kesişene kadar…
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener - Burak
Cem Uslu
Simel Aksünger
Altan Sinan Cebecigil