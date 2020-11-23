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23.11.2020 - 21:33 |

Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Aşk Tesadüfleri Sever filmi kaç yılında çekildi?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan Aşk Tesadüfleri Sever filmi 4 Şubat 2011 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın yer aldığı filmin başrollerinde Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin yer alıyor. İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Aşk Tesadüfleri Sever filmi kaç yılında çekildi?
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Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.2011 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak yer alıyor. Başrollerinde Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in yer aldığı filmde Çocuklukları ve gençlklerinde yolları Ankara'da kesişen Özgür ve Deniz'in uzun yılların ardından yeniden başlayan aşkları filmde konu alınıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU

Yıl 1977, Ankara’ da bir Eylül sabahı… Hamile karısı Neriman’ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Yılmaz Bey’in kullandığı araba, Ömer Bey’in arabasına çarpar. Bu çarpışma Ömer Bey’in arka koltukta oturan hamile karısı İnci’nin erken doğum yapmasına neden olur. İki bebek aynı gün dünyaya gelirler. İlk kez birbirlerini görür gözleri. Bu kaza Özgür ve Deniz’i bir araya getiren tesadüflerin başlangıcı olur. Bundan sonra yolları, çocukluk yılları ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara’da bir kaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur. Birbirlerinin çocukluk aşkı olurlar, ya da ilk kalp kırıklığı… Ama onun da ötesinde, her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Sadece onların değil, ailelerinin de… Bazen felaketlere, bazen mucizelere neden olurlar birbirlerinin hayatlarında. Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Onları bir araya getiren şey her neyse, aralarına şeffaf bir duvar örmeyi de başarır her seferinde. Ta ki 25 sene sonra, İstanbul’da yolları kesişene kadar…

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI

Mehmet Günsür - Özgür

Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz

Altan Erkekli - Yılmaz

Şebnem Sönmez - Neriman

Hüseyin Avni Danyal - Ömer

Ayda Aksel - İnci

Berna Konur - Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener - Burak

Cem Uslu

Simel Aksünger

Altan Sinan Cebecigil

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