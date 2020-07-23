Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman, nerede çekildi? - Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncuları
2011 yılında gösterime giren ve başrollerini Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin'in paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi, bu akşam bir kez daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Türk sinemasının son yıllardaki en sevilen aşk filmlerinden biri olan Aşk Tesadüfleri Sever ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin konusu ve oyuncuları...
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yıl 1977, Ankara'da bir Eylül sabahı… Özgür ve Deniz aynı gün aynı hastanede dünyaya gelir. İkilinin yolları, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca Ankara'da birkaç kez daha kesişir. Her kesişme onların hayatında büyük değişikliklere sebep olur ve her temasları hayatlarının rotasını değiştirir. Bazen felaketlere, bazen mucizelere de neden olurlar birbirlerinin hayatlarında… Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Ta ki yirmi beş sene sonra, İstanbul'da yolları kesişene dek…
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Günsür – Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan – Deniz
Altan Erkekli – Yılmaz
Şebnem Sönmez – Neriman
Hüseyin Avni Danyal – Ömer
Ayda Aksel – İnci
Berna Konur – Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan – Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser – Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya – Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan – Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci – Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin – Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener – Burak