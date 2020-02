Aşka geldik!

‘Merhaba komşu kızı’









Tuğba-Nuri Develi: 12 yıl önce “Merhaba komşu kızı’”diye başlayan hikayemiz, iki kızımızla taçlandı. Sevgiyi, aşkı tabii ki bir güne sığdırmak olmaz ama bu özel günde, sol yanıma, sevgili karıma kendini özel hissettirmekten mutluluk duyuyorum.



‘İnsan sevdikçe güzelleşir’









Pervin-Mehmet Nuri Ersoy: Böyle günlerde denk gelirsek, baş başa televizyon izliyoruz. Özel bir planımız olmuyor. Sevgi ve aşk, insana kendisini değerli hissettiren duygular. İnsan sevdikçe ve sevildikçe güzelleşiyor. Aşık olmak yerine sonsuz sevgiye inananlardanım.



‘Bize her gün 14 Şubat’









Şebnem-Celal Çapa: 40 sene sonra aşkın yerini çok büyük bir sevgi alıyor. Hayat arkadaşlığı başlıyor. Özel bir program yapmadık, bizim için her gün 14 Şubat!





‘Şükür için vesile’









Demet-Cengiz Çetindoğan: Bir ömrü aşkla yaşamak hediyedir. Bunun için Rabb’ime şükrediyoruz. Sağlıkla, evlatlarımızla ve ailemizle bugünlere geldik... Bizim için her Sevgililer Günü diğer bütün özel günler gibi önce şükür için vesiledir.





‘Örnek olalım’









Monik-Roben İpekel: Tam 51 seneyi deviren bir çift olarak, bizim sevgi anlayışımız önce saygı, sonra fedakârlık ve senelerin getirdiği vefa... Her günümüz sağlık ve huzur içinde ise, gün özeldir. Temennim, kaybettiklerimize rahmeti unutmayalım, çocuklara örnek olalım ve canım memleketimin geçirdiği felaketlerin yaraları sarılsın.



‘Hissetmezsen neye yarar?’









Zülal-Turhan Kaşo: Önce aşık olursun, sonra seversin... İkisi ayrılmamalı. Aşk ve sevgiyi, hissederek yaşayabilirsin. Yoksa bir gün kutlamışsın, tektaş yüzük almışsın, neye yarar? Birbirini sevenler için güzel bir gün, aşk da tatlısı olabilir...



‘Büyülü bir duygu’









Zehra Neşe-Cavit Kavak: Sevgi, ilmek ilmek işlenen ve emek isteyen, büyülü bir duygu. Tabii benim için çalışmaya duyduğum istek, keşfetme merakı da sevgiye dahil. Sevgi hayatın her alanında olmalı. Unutmayın hayata sevgiyle baktığınız sürece, her şey çok daha güzel görünür.





‘Sezen Gecesi yapacağız’









Selen-Engin Keçeli: Arkadaşlarımızla evde toplanıp, ‘Sezen Aksu Gecesi’ yapacağız. Sezen şarkıları eşliğinde yemek yiyeceğiz. Aşk; heyecandır, daha anlıktır. Ama sevgi; sağlamdır, sadıktır ve derindir... Ve bence güzel bir beraberlik mutlaka saygıyla tamamlanmalı.



‘Emek ister...’











Elif İnci-Barış Baran Aras: Aşk ve sevgiyi korumak gerçekten emek ister. Evliliğimizin temel taşı saygı, güven, sadakat ve dürüstlükten geçiyor. Küçük şeylerden mutlu olabiliyoruz. Bir restoranda yemek yedikten sonra evimize geçeceğiz.