Aşkı Memnu finali ne zaman 2020? Aşkı Memnu finali saat kaçta yayınlanacak?

Aşkı Memnu bir kez daha final yapıyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Aşkı Memnu tekrar bölümleri ile bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün yayınlanan Aşkı Memnu'nun finali bugün olacak.

AŞKI MEMNU FİNALİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hafta içi her gün ekrana gelen Aşkı Memnu 10.45'te yeni bölümü yayınlanacak. Aşkı Memnu finali ise 22 Temmuz saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

AŞKI MEMNU 79. BÖLÜM VEDA

Sevilen dizi Aşk-ı Memnu, merakla beklenen muhteşem finaliyle ekranlara bir kez daha veda ediyor. Dizinin son bölümü Matmazel’in Adnan Bey’e “daha fazla sessiz kalamayacağım” cümlesiyle her şeyi itirafa hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle başlayacak.

Nihal ve Behlül’ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül’le koruda buluşur.

Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir’in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısını kullanmak üzere korunun sokağa açılan kapısına gelmiştir.

Taksiden indiğinde, Behlül’ün arabasını görür. Behlül’ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, mutfak takımından öğrendiği için, Behlül’ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter’i görür.

Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.