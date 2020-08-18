18.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘Aşkım beni takip et’
Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, sevgilisi Alina Boz’la, Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı.
Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, sevgilisi Alina Boz’la, Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı. Evlerinin yakınında bulunan AVM’ye giden çift, maske takıp tedbirlere uydu. Oyuncunun, bir ara şarkıcının önüne geçip, “Aşkım beni takip et” dediği duyuldu.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.