MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Aşkım beni takip et’
18.08.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Aşkım beni takip et’

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, sevgilisi Alina Boz’la, Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı.

‘Aşkım beni takip et’
ABONE OL

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, sevgilisi Alina Boz’la, Levent’te bisiklet sürerken objektiflere takıldı. Evlerinin yakınında bulunan AVM’ye giden çift, maske takıp tedbirlere uydu. Oyuncunun, bir ara şarkıcının önüne geçip, “Aşkım beni takip et” dediği duyuldu. 

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Keyif dolu tatil

Keyif dolu tatil

İşte Esra Erol gerçeği!

İşte Esra Erol gerçeği!

CAMİ ZİYARETİ OLAY OLDU!

CAMİ ZİYARETİ OLAY OLDU!

Leyla bir yaşında

Leyla bir yaşında

Sıradaki Haber