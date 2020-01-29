‘Aşkın kurbanı bendim’

Selena Gomez, 2011-2018 yılları arasında bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü Justin Bieber hakkında itirafta bulundu. Şarkıcı ‘Lose You to Love Me’ parçasının, popçuyla ilgili olduğunu söyleyerek, “Güzel şeyler yaşadım. Ama çok zordu ve bittiği için mutluyum. Bu ilişkinin kurbanı bendim. Hayatımı bununla harcamak istemiyorum. Durumu aştığım için gururluyum” dedi.