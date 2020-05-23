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HaberlerMagazin Haberleri Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı
23.05.2020 - 07:56 |

Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı

Şarkıcı Aşkı Nur Yengi, karantina dönemini fırsata çevirdi.

Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı
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Habertürkten Reşit Özet'in haberine göre; Aşkın Nur Yengi, tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan emlak piyasasını hareketlendirdi.

5 milyon TL'ye Acarkent'teki bahçe katı dairesini satan ünlü Yengi, 8.5 milyon TL'ye bahçe içinde yine aynı siteden villa aldı. Krizi fırsata çeviren şarkıcı, şu sıralar evinin dekorasyonunu emanet edeceği mimar arayışında.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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Cadde Yazarları

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