Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı

Habertürkten Reşit Özet'in haberine göre; Aşkın Nur Yengi, tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan emlak piyasasını hareketlendirdi.

5 milyon TL'ye Acarkent'teki bahçe katı dairesini satan ünlü Yengi, 8.5 milyon TL'ye bahçe içinde yine aynı siteden villa aldı. Krizi fırsata çeviren şarkıcı, şu sıralar evinin dekorasyonunu emanet edeceği mimar arayışında.